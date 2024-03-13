برعاية مجلس أمناء المدينة.. تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم بدمياط الجديدة

أعلن مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم عقد المسابقة السنوية لأهالي مدينه دمياط الجديدة، لتحفيظ القرآن الكريم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أنور العرابي وكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة، أن المسابقه خاصة بتحفيظ القرآن الكريم وقام كل عام ، تحت إشراف مديرية الاوقاف بدمياط .

وأشار الى ان المسابقه تقام على ثلاث مستويات ، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع مرعاه احكام التلاوة، والا يزيد سن المتسابق عن ٢٢ سنه ، المستوى الثانى، حفظ ثلاث اربع أجزاء القرآن الكريم والا يزيد سن المتسابق عن ١٨ سنه، والمستوى الثالث، حفظ نصف أجزاء القرآن الكريم والا يزيد سن المتسابق عن ١٥ سنه.

وأوضح العرابي، أن كافه شروط وقواعد المسابقه تم الإعلان عنها عبر الصفحه الرسميه لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة على موقعها الرسمى على التواصل الاجتماعي.

وتابع ، بأن هناك جوائز سيتم توزيعها على الفائزين والمسابقة تحت رعايه جهاز تنمية دمياط الجديدة .