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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«اتجوزها عشان يمثل»| هجوم باسم سمرة على نيللي كريم.. وزوجها هشام يرد

صدى البلد

تصدرت حلقة الفنان باسم سمرة واحمد السقا مع رامز جلال محركات البحث جوجل حيث ظهر الثنائي في برنامج المقالب رامز جاب من الآخر، وتحدث باسم خلال المقلب عن سبب الخلاف بينه وبين الفنانة نيللي كريم

زوج نيللي كريم يرد على باسم سمرة

بث لاعب الاسكواش والفنان هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم فيديو من خلال حسابه على انستجرام مهاجما برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال ووجه كلمته للفنان باسم سمرة  قائلا انه ليس غاضبا من ما قاله على زوجته نيللي كريم خلال المقلب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي

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