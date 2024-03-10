انتظروا قرار المفتي.. تعذر رؤية هلال رمضان بلجنتي أسوان وحلوان

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2024 الآن، بالتنسيق مع دار الإفتاء، وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2024، داخل لجنة مرصد حلوان، كما جاءت أنباء عن تعذر الرؤية أيضا في لجنة اسوان، وفي حالة عدم التمكن من مشاهدته من أي مكان آخر يعنى هذا أن غداً هو آخر أيام شهر شعبان 1445هـ ويوم الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان، وتم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية.

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادي، أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة بإعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وتحدثت الدكتورة صافيناز أحمد خالد الباحث بقسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الشروط التي يجب توافرها لرؤية هلال شهر رمضان الكريم وجميع أهلة الشهور العربية.

شروط أماكن استطلاع هلال شهر رمضان



وأوضحت أن مكان الرؤية والرصد يجب أن يكون بعيدا عن العمران والإضاءة الصناعية، وأن يكون مكان الرصد مرتفعا عن سطح البحر، وأن يكون الأفق الغربي لمكان الرصد مفتوحا لا تعيقه مبان أو مرتفعات.

وأشارت إلي أنه يوجد 6 لجان علي مستوي الجمهورية تستطلع الهلال لتحديد بدايات ونهايات الشهور العربية، وكل لجنة من الـ6 تضم عضوا من المعهد وعضوا من هيئة المساحة وعضوا من دار الإفتاء وعضوا من وزارة الوقاف وعضوا من المحافظة التي يكون بها الرؤية.

وأضافت أن اماكن الاستطلاع متواجدة في (توشكا اسوان - قنا - الخارجة الوادي الجديد - سوهاج - مرسى مطروح - الفيوم).