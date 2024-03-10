بيانات.. هزة أرضية بقوة 4.77 ريختر شمال رشيد

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، اليوم الأحد الموافق 10/03/2024 هزة أرضية على بعد 520 كيلومتر شمال رشيد.

وقع الزلزال في تمام الساعة: 03:55:58 مساءً بالتوقيت المحلي، بقوة : 4.77 درجة على مقياس ريختر، عند خط العرض: 36.06 شمالا، وخط الطول : 30.04 شرقا، وبعمق: 16.07 كم.

وأفاد معهد البحوث الفلكية، في بيان، بأن بيانات الهزة الأرضية جاءت كالتالي:

تاريخ الحدوث: 10/03/2024

وقت الحدوث : 03:55:58 مساءًبالتوقيت المحلي

القوة : 4.77 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 36.06 شمالا

خط الطول : 30.04 شرقا

العمق: 16.07 كم

