بيانات.. هزة أرضية بقوة 4.77 ريختر شمال رشيد

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، اليوم الأحد الموافق 10/03/2024 هزة أرضية على بعد 520 كيلومتر شمال رشيد.
وقع الزلزال في تمام الساعة: 03:55:58 مساءً بالتوقيت المحلي، بقوة : 4.77 درجة على مقياس ريختر، عند خط العرض: 36.06 شمالا، وخط الطول : 30.04 شرقا، وبعمق: 16.07 كم.
وأفاد معهد البحوث الفلكية، في بيان، بأن بيانات الهزة الأرضية جاءت كالتالي:
تاريخ الحدوث: 10/03/2024
وقت الحدوث : 03:55:58 مساءًبالتوقيت المحلي
القوة : 4.77 درجة علي مقياس ريختر
خط العرض: 36.06 شمالا
خط الطول : 30.04 شرقا
العمق: 16.07 كم