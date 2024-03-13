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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"ما اختلفنا" يُعيد بريق الكوميديا السوريّة

صدى البلد

حقّق مسلسل "ما اختلفنا" نقلة نوعية في الكوميديا خلال الموسم الرمضاني الحالي، مع بداية حلقاته الأولى، تزامناً مع استمرار عمليات التصوير مع النجوم نخبة من أبرز نجوم الكوميديا في سورية ولبنان، بشخصيات بارزة تظهر للمرّة الأولى: باسم ياخور، جورج خباز، عبد المنعم عمايري، ، منى واصف، مازن الناطور، نظلي الرواس، محمد خير الجرّاح، نادين تحسين بيك.

 

وبرز العمل في شكل لوحات منفصلة، وأخرى متصلة، بأسلوب كوميدي فريد ونقد ساخر قد يصلان إلى الكوميديا السوداء، ضمن سقف عالٍ يلامس حتى العلاقة الشائكة بين الحاكم ومحكومه.

 

وتواصل شركة "ميتافورا للإنتاج الفني" عمليات التصوير في أكثر من 200 موقع تصوير، بعدسة المخرج وائل أبو شعر، ومن تأليف مجموعة من أبرز الكتاب العرب، بإشراف الكاتب زياد ساري والمنتج المنفذ أسامة الحمد، لينضم المسلسل إلى الموسم الرمضاني المقبل، حاملاً جرعة عالية من الكوميديا مع أبرز نجومها.

 

ورأت الشركة المنتجة أن "المشاهد العربي افتقد في السنوات الماضية الكوميديا، ولا سيما الهادفة منها التي تعبّر عنه بتفاصيل حياته اليومية، من الكبرى إلى الصغرى باختلافاتها المتنوعة، بأسلوب بعيد من الضحك المجاني. ومن هذه النقطة، انطلقنا في رؤيتنا لتقديم "ما اختلفنا" تعبيراً صادقاً على طريقتنا عن جميع همومنا، كي نزيحها عن كواهلنا قليلاً!".

 

ويشارك في بطولة هذه اللوحات التي تناهز المئة في 30 حلقة تلفزيونية: نوار بلبل، نبال الجزائري، سوسن ارشيد، محمد حداقي، غبريال يمين، أندريه سكاف، ريم علي، ديمة الجندي، شادي الصفدي، رنا شميس، سلمى المصري، جمال العلي، غسان عزب، عبد الرحمن قويدر، مازن عبّاس، سليمان رزق، دلع نادر، آنّا السيّد، سيرينا محمد.

 

وهذه البصمة الكوميدية تصنعها مجموعة متميّزة من الكتّاب العرب مختلفي الجنسية، منهم سوريون وأردنيون ولبنانيون، خطّوا مواقف كوميدية خارج الإطار كلّ بتوقيعه المتميّز، من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: ممدوح حمادة، جمال شقير، معن سقباني، رازي وردة، حازم سليمان، أحمد قعبور، أدهم مُرشد.

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