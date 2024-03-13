برلمانية: التحالف الوطني وحد جهود العمل المدني.. وسند لكل المصريين

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سند لكل المصريين، فهو أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، حيث استطاع خلال الفترة الماضية التواجد في كل شبر على أرض مصر بما فيها المناطق الحدودية النائية، كما استطاع دعم ملايين من المصريين.



وأضافت النائبة مايسة عطوة أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن التحالف الوطني وحد جهود العمل المدني، كما أنه صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى ، كما أنه وحد جهود التطوع.

ولفتت إلى أنه ساعد في تشارك كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مشروعات تقدم خدمات بشكل تنافسي وليس تكراري كما كان يحدث من قبل، وقالت النائبة مايسة عطوة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كبير كما أنه يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التواجد في جميع المحافظات، بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 76 لسنة 2024 ، بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، لاتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من، المستشار أمير عادل رمزى حنا، واللواء محمد على توفيق لطفي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، والشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، وحاتم محمد متولي حسن منصور، ورانيا نصر على عبد العليم.