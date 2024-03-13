بشرى| اِعرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة .. وهذا موعد صرفها

يتساءل المواطنون خلال هذه الأيام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة في ظل اقتراب استحقاق أجور شهر مارس الجاري 2024.

مارس الجاري

يتم استحقاق معاش تكافل وكرامة لأصحاب المعاشات لشهر مارس الجاري بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم إقرار زيادة المعاشات 15% لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه؛ لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.







وحددت وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمواطنين في منتصف كل شهر، ويكون ذلك من كل الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي، وبالتالي فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس يبدأ يوم 15 مارس الجاري.

ويستفيد من الزيادة الجديدة على معاش تكافل وكرامة أصحاب الدعم البالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ويتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، بجانب تمتعهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي، والصحة، ووفق وزارة التضامن الاجتماعي.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، 550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، 600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، 650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، 700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، 750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، 800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، 850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وأضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة 1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى 1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

أوضح الوزير، أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.

أضاف الوزير، أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

صرف معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن أمام المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي .

قم باختيار برنامج تكافل وكرامة.

بعد ذلك قم باختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

يقوم الفرد المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام.

تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

وحددت وزارة التضامن 6 شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي من تكافل وكرامة بزيادة 15% وهي كالتالي: