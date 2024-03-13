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رئيس التحرير
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برلمان

عمارة : مصر خلقت بنية تحتية قادرة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية والوافدة

عبد النبي عمارة
عبد النبي عمارة

قال المستشار محمد عبد النبي عمارة، عضو الإتحاد العالمى للكيانات المصرية بالخارج ، إن الدولة المصرية تبذل كثير من الجهود مترامية التحركات لتعزيز مناخ جذب الاستثمارات الأجنبية والوافدة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية للمسار الاستثماري في مصر، واستغلال كافة المقومات وتحسين مناخ الأعمال في مصر، على كافة المستويات التشريعية والاقتصادية والاستثمارية.

وأكد عمارة، في بيان له، أن الدولة المصرية تلعب دور كبير للربط بين النسيج الخارجي والداخلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستغلال كافة المزايا التي تتمتع بها مصر سواء موقع جغرافي جاذب لأي مستثمر، أو وجود اقتصاد متنوع ، يتعرض لتحديات ولكنه لم يسقط أبدا، على عكس كثير من الدول التي انهار اقتصادها بالكامل أثناء الأزمات العالمية.

ولفت أن الحكومة عملت على تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في مصر، وقدمت كثير من التسهيلات ووفرت بنية تحتية قادرة على استيعاب اي نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، وأبرز النماذج الاستثمارية الناجحة مشروع صفقة رأس الحكمة، الذي ستظهر ثماره الاستثمارية والاقتصادية في القريب العاجل.

وثمن على تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الهجرة والاستثمار من أجل تعزيز سبل دخول الاستثمارات الأجنبية وكيفية التسويق للفرص الاستثمارية لمصر، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على وضع الاحتياطى النقدي وسعر الصرف، لا سيما في ظل المرور بأزمة اقتصادية عالمية عاصفة، تحتاج لمزيد من الحلول السريعة العاجلة لتعويض خسائر الاقتصاد وتغذيته بروافد جديدة تدعمه للصعود أو للحفاظ على معدلات النمو على الأقل.

وأشار عضو الاتحاد العالمي لكيانات المصريين بالخارج بدولة الإمارات، إلى أهمية توافر عنصر الأمن والأمان في مصر، كأهم العناصر الجاذبة للاستثمار فيها ، مشيراً إلى أن وجود بيئة استثمارية بمناخ ملائم لا بد من توافر أمرين الأول الأمن والأمان وتحقيق معدل عال من الاستقرار على المستوى الداخلي والخارجي، والثاني بيئة تشريعية تخدم الاستثمار وتعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وهذا العنصران متوفران بدرجة كبيرة في مصر وغيرها من العناصر الأخرى الجاذبة للإستثمار الأجنبى.

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