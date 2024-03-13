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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي البحوث والإقليمي للتدريب يضعان خطة عمل مشتركة لمكافحة التلوث البيئي

صدى البلد

وقع القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ، الدكتور حسين درويش، بروتوكولاً للتعاون مع الدكتور مصطفى حسين كامل مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية وزير البيئة السابق للتعاون العلمي، في المجالات البيئية، وذلك اتفاقًا مع سياسة الدولة في النهوض بالبحث العلمي في كافة المجالات.

وأكد درويش - في تصريح له اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية وإعداد كوادر علمية ذات كفاءة عالية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع.

وقال إن البروتوكول يهدف إلى تحديد التعاون المشترك في كافة المجالات العلمية خاصة في المجالات البيئية والتخلص من النفايات الضارة، كما ستقوم الجهتان بموجب البروتوكول بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف خاصة في تنفيذ برامج توعوية في المجالات البيئية وإعداد دورات تدريبية للتعامل مع النفايات السامة.

 تبادل الطلاب والعلماء والخبراء والتدريب

وأضاف أن مجالات التعاون تشمل أيضًا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء والتدريب في المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى حسين كامل مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول ليكون نواة لسلسلة من الأنشطة التي سيقوم بها المركز الإقليمي، مع المركز القومي للبحوث .

حضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتورة مرفت فودة الأستاذ بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية، ومنسق الاتفاقية من جانب المركز، والدكتور ياسر حسن خليل، خبير التفتيش والإلتزام البيئي بالمركز الإقليمي، ومي كامل، مدير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، ومحمود نزيه، مدير المعلومات والنشر.

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