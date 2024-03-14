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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: يجب على التوأم إعفاء لاعبي الأهلي من نهائي البطولة الودية

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مواعيد البطولة الودية لمنتخب مصر، والصدام المحتمل مع الأهلي بسبب ارتباطه بأداء لقاء سيمبا التنزاني، هو استكمال لسلسلة الفشل الإداري من جانب المسئولين عن الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، مشددًا على انه كان يجب الاجتماع مع الأندية والتنسيق بشكل كامل.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأندية المصرية ولاعبوها هم رأسمال منتخب مصر، ويجب التواصل معهم بصفة مستمرة، وحتى الآن لم يخرج من جانب اتحاد الكرة والرابطة للحديث عن أزمة أحمد رفعت، تلافي حدوثها مستقبلا، ويكتفون فقط بإصدار بيانات بأنهم يتواصلون مع مسئولي فيوتشر".

وأضاف: "يجب توفير الأجهزة الطبية في عربات الإسعاف في الملاعب، وكان تلك الإسعافات التي خضع لها في المستشفى يجب أن تكون في الملعب، ولكن يتم الاكتفاء فقط بإصدار بيانات، بدلا من مراجعة الإجراءات، فما حدث كارثة بكل المقاييس".

وأكمل: "يجب وجود تنسيق كامل بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مع مسئولي النادي الأهلي، وأنصح حسام بعدم الدخول في صدامات، لأنه سيكون في حاجة لوجود اللاعبين معه في فورمة عالية، من أجل الاستعداد بشكل أقوى للمباريات الرسمية، ويجب التركيز فقط في ذلك وحل الأزمات بأنفسهم، والابتعاد عن مسئولي الاتحاد قدر الإمكان لأنهم لن يستطيعوا حل الأزمات".

وواصل: "الحل الوحيد لإنهاء ازمة الأهلي مع منتخب مصر، هو عدم خوض لاعبي الأحمر للمواجهة الودية الثانية يوم 26 مارس، والسبب في تلك الأزمة هو مواعيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولذلك يجب التنسيق وبحلول ودية ومنطقية".

وزاد: "أتمنى ان تكون العلاقة بين منتخب مصر والأندية ودية وأن تكون هناك جلسة بين إبراهيم حسن مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي لحل أي أزمة، خصوصًا أنهم تم بدء المعسكر مبكرًا وبعيدًا عن الموعد المحدد رسميا ضمن أجندة الفيفا، وطول فترة المعسكرات بالتأكيد لن يكون في صالح انتظام مباريات الدوري المصري، والأزمة الخاصة بلاعبي الأهلي تحتاج لقرار من حسام حسن".

وأشار إلى أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك كان يجب تواجده في معسكر منتخب مصر، لأن محمد حمدي موقوف في لقاء بوركينا فاسو، وكان يجب ضم فتوح وتجهيزه ضمن الأجندة الدولية الحالية، والاستفادة منه مستقبلاً لأنه لاعب مهم وجوده ويمتلك خبرات دولية كبيرة، وكان من الممكن وجود ايضا مصطفى شلبي، لكن في النهاية وجهات نظر فنية.

وأتم: "أتمنى التركيز على موضوع أحمد رفعت، وأن تكون هناك إجراءات طبية واضحة في كل الملاعب مستقبلاً من أجل تلافي حدوث كوارث".

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