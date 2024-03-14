سبب نقل دورة المنتخب الودية من الإمارات إلى القاهرة..تفاصيل

تعتبر الأحداث الرياضية دائماً محط اهتمام واسع في الشارع الرياضي والإعلامي، ومن بين هذه الأحداث تأتي البطولات والمباريات الودية التي تجمع بين منتخبات كرة القدم المختلفة. وفي هذا السياق، أثار قرار نقل الدورة الودية التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات إلى القاهرة، جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف المعنية.

