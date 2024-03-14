بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك على طريق ميت حديد بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة خمسة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المصابين هم إبراهيم وائل محمد لطفي، 16 عاما، مقيم ميت طاهر، وإصابته كدمات وسحجات بالقدم اليسرى، وأدهم محمد جمال عثمان، 16 عاما، مقيم ميت طاهر، وإصابته قطع بإصبع الأوسط لليد اليسرى، ومحمد السيد لطفي، 16 عاما، مقيم ميت طاهر، وإصابته سحجات وكدمات بالقدم اليسرى.

كما أصيب محمود محمد محمود، 19 عاما، مقيم منية النصر، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وآدم مجدي حسن، 16 عاما، مقيم منية النصر، وإصابته كسر بالساق اليمنى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.