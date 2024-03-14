مؤشر البورصة المصرية يهبط. 1.9% بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 30418 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 37211 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.25% ليصل إلى مستوى 12916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 6739 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 9629 نقطة