محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة الأسواق ومراقبة جودة السلع والأسعار

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف رؤساء الأحياء بمتابعة الأسواق ومراقبة جودة السلع وتوافرها وعدم التلاعب الأسعار؛ لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين ومنع أية ممارسات احتكارية.

ففي حي أول المنتزه، تم تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن تحصيل غرامات من منشآت مخالفة بقيمة 35 ألف جنيه، وتحرير 35 محضرًا متنوعًا ، وإعدام كمية اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإزالة الإشغالات من الطرق والميادين وتسهيل حركة المشاة والمركبات وفتح الطرق.



وفي حي ثان المنتزه، تم تنفيذ حملة مكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي لجشع التجار وحفاظًا على الصحة العامة، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر و20 إنذارًا متنوعًا وتغريم المخالفين بقيمة 6 آلاف جنيه.

