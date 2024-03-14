الطلاب الوافدون يقبلون على إصدارات الأوقاف بمعرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، ويقدم تخفيضات كبيرة في جناحه من أهمها:

خصم 20% على المنتخبات والموسوعات.

خصم 25% على المطبوعات والإصدارات الحديثة.

خصم 50% على الإصدارات الإلكترونية.

وقد شهد معرض الكتاب بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) إقبالًا كبيرًا من الطلاب الوافدين ورواد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، الذين أشادوا بإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتنوعة، وبالتخفيضات الكبيرة على هذه الإصدارات.