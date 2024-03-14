سقوط فتاة تبث فيديوهات خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة.. وعثر بحوزتها على (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.