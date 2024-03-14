أبو الغيط: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين المستقلة قريباً جداً

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته لاستقباله اليوم لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال "أبو الغيط" في تدوينه له عبر حسابه الرسمي على منصة X : سعدت صباح اليوم باستقبال ‎وزير خارجية اسبانيا الصديق ألباريس، وتحدثنا مطولاً عن حرب اسرائيل علي غزة والقضية الفلسطينية عموماً.

وتابع أبو الغيط: أثمن مواقف اسبانيا المؤيدة للحقوق الفلسطينية خاصة أنها ستعترف بدولة ‎فلسطين المستقلة قريباً جداً.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو قد استقبل صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة وزير خارجية المملكة الاسبانية خوسيه مانويل ألباريس، الذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة ضمن جولة في المنطقة.

وقام ألباريس بإلقاء كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تركزت حول الحرب على غزة، وأولوية وقف إطلاق النار.