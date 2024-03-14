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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة مشروعات حياة كريمة بقري غرب أسوان لخدمة 22 ألف نسمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برفع مستويات الأداء وتكثيف الجهود المبذولة لإنشاء محطة المعالجة بمشروع توصيل الصرف الصحى إلى أهالى قرية غرب أسوان وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" .

مشدداً على عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية وذلك طبقاً للجدول الزمنى المحدد .

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حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحى الجارية بقرى غرب أسوان والتى ستخدم 22 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 21 نجع وتابع .

مشيراً إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة والتى تقع على مساحة 11,6 ألف م2 وتصل قدرتها إلى 3 آلاف م3 / يوم وقد بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 80% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 85 % وحتى 95% ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة رفع المداب بنسبة 95% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الصناعى الحرفى بنجع قرميلة بالكوبانية والذى يقع على مساحة ألف م2 .

وخلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة مواصلة الجولات التفقدية لرصد وإزالة المعوقات والمشكلات ، مع التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل أولاً بأول .

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
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