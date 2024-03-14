الرئيس السيسي يثمن الموقف الإسباني الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأوضاع في قطاع غزة.

وثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.

وأكد الرئيس السيسي ووزير خارجية إسبانيا رفضهما التصعيد العسكري في قطاع غزة ويحذران من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة.

كما أكدا رفضهما جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".