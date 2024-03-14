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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

التموين: إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن مارس 2024

صدى البلد

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزارياً رقم ( 8 ) لسنة 2024، بشأن إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلي ابريل 2024.

وأوضح وزير التموين أن القرار يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان و تيسيرا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك .

كما أكد المصيلحي حرص الوزارة على استمرار عمل كافة المخابز البلدية العاملة في انتاج الخبز البلدى المدعم عملا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين ، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم بكافة المناطق ، والإستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال أيام الشهر الفضيل.

التموين وزير التموين علي المصيلحي أصحاب المخابز

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