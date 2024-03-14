سامح شكري لنظيره الإسباني: رفضنا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين

وجه سامح شكري، وزير الخارجية، الشكر لـ إسبانيا على ما تقوم به لمواجهة الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن هناك تفاهما وتعاونا كبيرا بين البلدين.

وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي، "رفضنا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وطالب وزير الخارجية، بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ونعتز بدعم إسبانيا للقضية الفلسطينية.

ووجه وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الدعوة إلى تشكيل صوت عربي أوروبي مشترك لتنفيذ حل الدولتين في ضوء نتائج القمتين الأوروبية والعربية المقبلتين.

وتابع أن إسبانيا تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ حل سياسي حاسم وتشدد على ضرورة تجنب أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسبانيا تشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس وتحت قيادة السلطة الفلسطينية، إسبانيا تشيد بالموقف المصري لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.