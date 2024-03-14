الحوثيون: اليمن لن يتخلى عن غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار

جدد الحوثيون تأكيدهم أن موقف اليمن ثابت ومستمر إلى جانب غزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار ودخول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع.

وبحسب ما صرح به متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر منصة “إكس؛ فإن اليمن لن يتخلى عن هذا الموقف ويعتبره مسئولية دينية وأخلاقية إنسانية.

وتفرض دولة الاحتلال الإسرائيلية قيودا قاسية على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاما.

و”تضامنا مع غزة”، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد الدولية.