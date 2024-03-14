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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: مصر لن تتوقف عن توصيل المساعدات لغزة..وإنشاء ميناء بحري يحتاج شهرين

صدى البلد

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تسعى لزيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأي وسيلة لنقل المساعدات مصر ترحب بها.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن الوضع في غزة غير مقبول، فهناك أطفال تموت، وحياة المواطنين في خطر بسبب ما تقوم به إسرائيل.

وكشف وزير الخارجية، عن أن هناك 6 معابر يجب فتحها، من أجل توصيل المساعدات للمواطنين في غزة، وأن إنشاء الميناء البحري يحتاج إلى شهرين، وأنه لن نتوقف عن تقديم المساعدات لمدة شهرين.

وأوضح أن المتاح الآن هو توصيل المساعدات من خلال الممرات البرية، وأنه يجب تسريع وتيرة تقديم المساعدات.

وأشار إلى أنه يتم مراعاة الجانب الإنساني، وأن القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين كثيرين، وأن مصر تعمل من أجل وقف إطلاق النار، ويكون هناك توصيل لـ المساعدات.
 

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