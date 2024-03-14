فقدنا شخصية طبية كبيرة.. رئيس صحة النواب ينعي الدكتور حمدي السيد

نعى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبق، والذى وافته المنية أمس، ودعا الدكتور أشرف حاتم أعضاء اللجنة إلى الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة للمغفور له.

وقال الدكتور أشرف حاتم فى بداية اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم والمخصص لمناقشة تعديلات قانون المهن الطبية: فقدنا شخصية طبية كبيرة ولايختلف عليها اثنين".

ويهدف مشروع القانون لدمج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية.