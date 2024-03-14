تامر حسنى : مسلسل نعمة الأفوكاتو ناجح بكل المقاييس

أشاد الفنان تامر حسنى بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة الفنانة مي عمر.

وكتب تامر حسنى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" مليون مبروك للنجمة مي عمر مسلسل ناجح بكل المقاييس احسنتي يا مي أداء عظيم و شغل على النفس من الدرجة الأولى و الف مبروك لحبيبي النجم احمد زاهر أداء عظيم كعادتك ... و مليون مبروك لبسومي القمر احلى صوت في الدنيا و احلى تتر نهاية في رمضان"

وأضاف :"و مليار مليار مبروك للمخرج العظيم المبدع محمد سامي المايسترو اللي اشرف على كل الجمال ده سامي صاحب النجاحات الأسطورية محمد سامي مش مجرد مخرج ... محمد سامي مكسب عظيم للدراما المصرية و العربية .. مبروك لكل صناع العمل.

علق الفنان تامر حسني علي هجوم عدد من متابعيه بسبب إعلانه عن أحد الشركات الغذائية.

وكتب تامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مساء الخير عليكم .. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل و احتراماً للجميع .. انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الأخير".

وأوضح تامر حسني في رده: "أولا .. انا على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث و ده مش اول اعلان ده ثالث اعلان في عقدي ، معلش أحيانا الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل و تحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود و بحيثيات الموضوع كله.

ثانياً .. انا مضيت على عقد مكتوب فيه ان شيبسي شركه مصرية و لها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل و البند قدامكم اهوه لصدق كلامي".

وواصل قائلا: “ثالثاً .. و الأهم لاي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية هقوله انا من ٢٠ سنه و انا في ضهر القضية و مش كلام و أغاني بس لاااااا …. انا روحت بنفسي معبر رفح اثناء الضرب لمساندة اهالينا هناك بأكبر حملة معتقدش في حد هيخاطر بحياته و يروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلاً …!!”

واختتم: "اخيراً …. انا لما قررت أكون الوجه الإعلاني لشيبسى من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه و البطاطس من الفلاحة المصرية و بيتباع في مصر بس و اتربينا عليه و الأهم ان الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية و اظن ده واضح في الإعلان .. ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحملة وانا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع و للّي مش واصلاله الصورة بكل احترام .. و شكراً لكل اللي ردوا عني و هما مغمضين حقيقي انتوا نعمة كبيرة من ربنا الف شكر و رمضان كريم على الجميع".