عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسنى : مسلسل نعمة الأفوكاتو ناجح بكل المقاييس

صدى البلد

أشاد الفنان تامر حسنى بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة الفنانة مي عمر.

وكتب تامر حسنى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" مليون مبروك للنجمة مي عمر مسلسل ناجح بكل المقاييس احسنتي يا مي أداء عظيم و شغل على النفس من الدرجة الأولى و الف مبروك لحبيبي النجم احمد زاهر أداء عظيم كعادتك ... و مليون مبروك لبسومي القمر احلى صوت في الدنيا و احلى تتر نهاية في رمضان"

وأضاف :"و مليار مليار مبروك للمخرج العظيم المبدع محمد سامي المايسترو اللي اشرف على كل الجمال ده سامي صاحب النجاحات الأسطورية محمد سامي مش مجرد مخرج ... محمد سامي مكسب عظيم للدراما المصرية و العربية .. مبروك لكل صناع العمل.

علق الفنان تامر حسني علي هجوم عدد من متابعيه بسبب إعلانه عن أحد الشركات الغذائية.

وكتب تامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مساء الخير عليكم .. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل و احتراماً للجميع .. انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الأخير".

وأوضح تامر حسني في رده: "أولا .. انا  على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث و ده مش اول اعلان ده ثالث اعلان في عقدي ، معلش أحيانا الكلام عند بعض الناس  بيبقى سهل و تحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود و بحيثيات الموضوع كله.

 

 

ثانياً .. انا مضيت على عقد مكتوب فيه ان شيبسي  شركه مصرية و لها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل و البند قدامكم اهوه لصدق كلامي".

وواصل قائلا: “ثالثاً .. و الأهم  لاي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية هقوله  انا من ٢٠ سنه و انا في ضهر القضية و مش كلام و أغاني بس لاااااا …. انا روحت بنفسي معبر رفح اثناء الضرب لمساندة اهالينا هناك بأكبر حملة    معتقدش في حد هيخاطر بحياته و يروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلاً …!!”

واختتم: "اخيراً  …. انا لما قررت أكون الوجه الإعلاني لشيبسى من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه  و البطاطس من الفلاحة المصرية و بيتباع في مصر بس و اتربينا عليه و الأهم ان الشخص البسيط يقدر يشتريه في  ظل ظروفنا الاقتصادية و اظن ده واضح في الإعلان  .. ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحملة وانا بمضيها من سنتين  عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع و للّي مش واصلاله الصورة بكل احترام .. و شكراً لكل اللي ردوا عني  و هما مغمضين حقيقي انتوا نعمة كبيرة من ربنا  الف شكر و رمضان كريم على الجميع".

تامر حسني مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين بشأن الطقس في رمضان| درجات الحرارة المتوقعة

بعد تصديق السيسي.. رسوم جديدة على جواز السفر| تفاصيل

ترشيحاتنا

ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم نجم جديد من منتخب مصر

طفل يسأل علي جمعة: «هو ربنا عمره قد إيه» ؟

الاتحاد الكرواتي.. تعرف على سبب إلغاء دورة الإمارات ونقلها لمصر

إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بـ "بيت كاما" جنوب كريات جات

إعفاء المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة من منصبه ونيرفانا حسين قائما بالأعمال

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

فيديو

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

سعر الذهب والدولار اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ