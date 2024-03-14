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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح زراعة نبات "الأزولا "كعلف بجنوب سيناء.. وكيل الزراعة يبعث رسالة لمربي الدواجن

زراعة الازولا
زراعة الازولا


نجحت لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء ، زراعة نبات" الأزولا" كبديل اقتصادي للأعلاف  وهو عبارة عن نبات يعيش على أسطح الماء يتكاثر ويحتوى على نسبة بروتين عالية تتراوح ما بين 30 إلى 40%، مما يجعله بديلًا للأعلاف التى تتناولها الحيوانات والطيور كما يتميز الأزولا بوجود مضاد حيوي طبيعي للطيور وكذلك الأسماك
وأعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عن نجاح التجربة في صوب  مديرية الزراعة و نصحت المزارعين والمربين بتعميمها.


ومن جانبه  الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء   أنه تم تعميم هذه التجربة في القطاع الزراعي بجنوب سيناء وخاصة مدينة طور سيناء  مشيرا إلي أن نبات الازولا مائي و غير مكلف كعلف  للدواجن مشيرا إلي أنه يتم حصاد الازولا كل ثلاث أيام.

 وأوضح  شطا ان نبات الأزولا سريع التكاثر مائي  و الازولا  مشروع ناجح  لمربي الدواجن والماشية حيث  يوفر الكثير  من العلف الصالح لجميع أنواع الماشية سواء الأبقار والجاموس و الأغنام والدواجن نتيجة توفر نسبة بروتين كبيرة به  مشيرا الي إنه مشروع موفر لتوفير الاعلاف بأسعار مخفضة .


وكشف شطا ان النبات موجود بمديرية الزراعة بجنوب سيناء لمن يريد من المربين إجراء التجربة والاستفادة من تلك الاعلاف

 

 

زراعة الازولا بجنوب سيناء

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IMG_٢٠٢٤٠٣١٤_١١٢٥٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٣١٤_١١١٧٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٣١٤_١١١٧٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٣١٤_١١١٧٣١
IMG_٢٠٢٤٠٣١٤_١١١٧٣١
جنوب سيناء نبات الأزولا زراعة نجاح العلف دكتور محمد شطا الأزولا

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