محافظ الفيوم: الدولة تسعى للحفاظ على استقرار أسعار السلع وتوافرها

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة، تحقيقاً للصالح العام، موجها بتكثيف الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة، على المحلات التجارية ومنافذ البيع والشوادر والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم/الخميس/ "السوق اليومي الدائم" بمنطقة الحادقة بجوار موقف دمو بمدينة الفيوم، والذي تم إنشاؤه كسوق حضاري مجمع لبائعي الخضر والفاكهة، بالجهود الذاتية، بهدف القضاء على السويقات العشوائية، وتجميع الباعة الجائلين داخل الباكيات المخصصة لهم، بعيداً عن الطرق الرئيسية، بما يُسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وتيسير حركة السيارات والمارة.

وعقب الافتتاح، قام محافظ الفيوم، بجولة تفقدية داخل السوق العمومي، الذي يأتى على مساحة ألفي متر مربع، ويضم 104 باكية داخلية، وعدد 25 باكية خارجية متاخمة للرصيف، موجهاً رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، بالتأكيد علي كافة البائعين بضرورة التواجد داخل السوق بشكل دائم، بما يسهم فى تيسير الحركة المرورية بالطريق الرئيسي، بجانب توفير متطلبات المواطنين من الخضر والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية المعروضة بالسوق فى مكان واحد.