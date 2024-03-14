عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة الحلقة 4.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

يعرض مسلسل العتاولة ،الحلقة 4، بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم على قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

ومن المفترض أن تشهد هذه الحلقة انتقام الدخاخني من العتاولة أحمد السقا وطارق لطفى بعد خطفه فى حلقة أمس تقيد يديه بالحبال.
 

أحداث الحلقة 3 

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل العتاولة أحداثاً مثيرة حيث تصاعدت الأحداث وأصبحت أكثر سخونة بعد خطف شقيقة العتاولة والتي تجسد دورها مريم الجندي.

وبدأت الحلقة الثالثة بعتاب من سُترة والدة العتاولة لكل من نصار وخضر علي خطف شقيقتهم من حفل زفافها علي أيدي الدخاخني.

txt

العتاولة يزيح أشغال شقة من الصدارة.. تفاصيل

txt

العتاولة الحلقة 3|السقا وطارق لطفي يعيدان شقيقتهما بعد خطفها.. ويلقنان «نجاتي» درسًا قاسيًا

ونجحت سترة في اقناع نصار وخضر لجلب حق شقيقتها واستعادتها مرة أخري حيث قام الثنائي بـ"حملة" علي مخزن الدخاخني وقاموا بالشجار معه هو ورجالته واستعادو شقيقتهم

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قام الثنائي باصطحاب الدخاخني إلي منطقتهم وصعدوا به إلي سترة والدتهم وهو “ متكتف”. 

 

وانتهت الحلقة الثالثة علي عودة زينة إلي المنطقة وقيام نصار أحمد السقا بمحاولة التقرب منها.

 العتاولة يواصلون التصوير

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

 

مسلسل العتاولة

 

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

الفنان احمد السقا مسلسل العتاولة باسم سمرة طارق لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

موضوعات متعلقة

صلة رحم الحلقة 3 .. إياد نصار يبدأ خطوة مثيرة

العتاولة الحلقة 3|السقا وطارق لطفي يعيدان شقيقتهما بعد خطفها.. ويلقنان «نجاتي» درسًا قاسيًا

الكبير أوي 8 الحلقة 3.. نفادي يريد الزواج من أمينة خليل وأول ظهور لحزلقوم

مسلسل محارب| حسن الرداد يواجه مصيرا مثيرا بعد وفاة والدته في الحلقات المقبلة

أخبار الفن| موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان.. وسبب انهيار أمير كرارة بالبكاء مع أسما إبراهيم

بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد مسلسل الحشاشين

ممثل عملاق.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل شخصية عبد المغني فى كوبرا

مسلسل صلة رحم الحلقة 2.. علقة ساخنة لإياد نصار بعد دخول زوجته المستشفى

ترشيحاتنا

فيه ليلة خير من ألف شهر.. أحمد عمر هاشم: شهر رمضان منحة ربانية

حسام حسن ولاعبو المنتخب يوجهون رسالة خاصة للجماهير

عمرو الليثي يدعم 3 عمال بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه

المستشارة بسمة هاني عضو النيابة الإدارية تجيب لـ«صدى البلد»: هل يسند للمرأة التحقيق في القضايا التي تختص بها الهيئة؟

السديس يكشف سبب زيارة ولي العهد للمسجد النبوي

شوقي علام: المحن بوابات المنح.. والرسول يعلمنا التفاؤل والأمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مشروب على الفطار في رمضان.. يمنع مشاكل المعدة وينسف الوزن

بديل الفول السريع.. طعام يحتوي على نفس الفوائد ويحضر في وقت أقل

الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

لدعم الأمن بالمنطقة.. تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ