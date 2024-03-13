العتاولة الحلقة 3|السقا وطارق لطفي يعيدان شقيقتهما بعد خطفها.. ويلقنان «نجاتي» درسًا قاسيًا

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل العتاولة أحداثاً مثيرة حيث تصاعدت الأحداث وأصبحت أكثر سخونة بعد خطف شقيقة العتاولة والتي تجسد دورها مريم الجندي.

وبدأت الحلقة الثالثة بعتاب من سُترة والدة العتاولة لكل من نصار وخضر علي خطف شقيقتهم من حفل زفافها علي أيدي الدخاخني.

ونجحت سترة في اقناع نصار وخضر لجلب حق شقيقتها واستعادتها مرة أخري حيث قام الثنائي بـ"حملة" علي مخزن الدخاخني وقاموا بالشجار معه هو ورجالته واستعادو شقيقتهم

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قام الثنائي باصطحاب الدخاخني إلي منطقتهم وصعدوا به إلي سترة والدتهم وهو “ متكتف”.

وانتهت الحلقة الثالثة علي عودة زينة إلي المنطقة وقيام نصار أحمد السقا بمحاولة التقرب منها.

العتاولة يواصلون التصوير

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.