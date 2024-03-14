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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاعات الإنترنت تجتاح غرب ووسط أفريقيا بعد تعطل الكابلات البحرية

صدى البلد

غرق جزء كبير من غرب ووسط إفريقيا في ظلام الإنترنت ، وفقًا لرويترز في جوهانسبرج،  حيث أبلغ مشغلو العديد من الكابلات البحرية عن تعطلها يوم الخميس.

 

وفقا لما نشرته الجارديان، لا يزال سبب هذه الانقطاعات واسعة النطاق غير واضح، مما يترك ساحل العاج وليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو ودول أخرى تتصارع مع انقطاع خدمات الإنترنت.

 

أكدت شركة Seacom، وهي شركة تشغيل الكابلات البحرية الإفريقية، توقف نظام الكابلات الخاص بها في غرب إفريقيا عن العمل، مما دفع العملاء المتأثرين إلى إعادة توجيههم إلى كابل Google Equiano، الذي تستخدمه Seacom. ذكرت Seacom أن إعادة التوجيه تحدث تلقائيًا عندما يتأثر المسار.

 

ووصف إيسيك ماتر، مدير الأبحاث في NetBlocks، وهي منظمة تتعقب اضطرابات الإنترنت على مستوى العالم، انقطاع الإنترنت اليوم بأنه أحد أشد الانقطاعات في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى مشكلة أكبر في اللعب.

لاحظت NetBlocks اضطرابات كبيرة في عمليات النقل الدولية، ومن المحتمل أن تحدث عند أو بالقرب من نقاط هبوط كابلات الشبكة البحرية، مما يؤثر على الخدمات الأساسية في الدول المتضررة بشدة مثل ساحل العاج.

وكشفت البيانات الواردة من Netblocks عن اضطرابات شديدة في ليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو. وسلطت شركة Cloudflare، وهي شركة للبنية التحتية للإنترنت، الضوء على الاضطرابات الكبيرة المستمرة في العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك غامبيا وغينيا والنيجر.

ويبدو أن توقيت هذه الاضطرابات يتبع نمطًا، حيث يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر أفريقيا، كما أشار Cloudflare Radar.

 

وفي جنوب أفريقيا، أرجعت شركة الاتصالات فوداكوم مشاكل الاتصال إلى فشل الكابلات البحرية مما أثر على مزودي الشبكات في البلاد. وحذر ماتر من أن تأثير مثل هذه الإخفاقات يمكن أن يتفاقم عندما تحاول الشبكات إعادة توجيه حركة المرور، مما قد يقلل من القدرة المتاحة للبلدان الأخرى.

وأضافت أنه في حين أن التعطيل الأولي قد يكون ناجمًا عن أضرار مادية، إلا أن المشكلات اللاحقة قد تكون ذات طبيعة فنية.

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