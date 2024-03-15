رامز جاب من الآخر.. محمد لطفي يكشف سبب خلافه مع محمد شاهين.. والأخير يعلن سر عدم زواجه

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفي الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.



محمد لطفي يكشف سر خلافه مع محمد شاهين في رامز جاب من الآخر

ووجه رامز جلال، سؤالا للفنان محمد لطفي، قائلا: "أنت لسه شايل من شاهين"، قائلا: "كنا في مرة في عزومة بعد جوازي بفترة، وكنت زايد في الوزن وتخين أوي، وشاهين قالي وقتها غير القميص اللي انت لابسه ده عشان الدهن باين، وحسيت أنها معايرة مش بتاعت رجالة وقفشت ساعتها".

إتاوة الملاكمين | محمد لطفي يكشف مفاجأة في رامز جاب من الآخر

وتحدث الفنان رامز جلال، مع الفنان محمد لطفي بعد استقباله عن العديد من الذكريات ومنها كواليس تصوير فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، في رومانيا.

ووجه رامز، حديثه للفنان محمد لطفي، قائلا: "أنا سمعت انك كنت بتاخد فلوس من الملاكمين هناك"، ليرد عليه محمد لطفي، قائلا: "كان بيجيلي إتاوة من الملاكمين".

رامز جلال يسخر من محمد شاهين في رامز جاب من الآخر.. فيديو

سخر رامز جلال من إطلالة الفنان محمد شاهين، فور وصوله، قائلا: "الدقن بيضة والشنب أسود".



بودي جارد صافينار .. سخرية رامز من محمد لطفي في جاب من الآخر

وسخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنان محمد لطفي، فور وصوله، قائلا: "إيه ده بودي جرد صافينار.. هو أنت داخل على طول خناقة".



هفرج عليك الملايين.. رامز جلال يتوعد محمد شاهين في جاب من الآخر

وفور وصول الفنان محمد شاهين، علق رامز جلال، قائلا: "محمد يا شاهين نازل لك وهفرج عليك الملايين، دقنك عجزت قبل الشنب".



رامز جاب من الآخر.. محمد لطفي: البنطلون بيقع غلط كده.. فيديو

وفي فقرة "الأوضة السودة"، استغاث الفنان محمد شاهين برامز جلال قائلا: "قلبي هيقع يا رامز، حرام عليك"، بينما صرخ محمد لطفي وهو يجري على "المشاية، قائلا: "البنطلون بيقع يا رامز غلط كده.. إمسك الكلسون يلا.. إمسك الكلسون".



رامز جلال عن محمد لطفي: عامل بلطجي وعايش في دور الأندرتيكر.. فيديو

وسخر رامز جلال، من محمد لطفي، قائلا: "مجرم وصايع وعامل بلطجي وعايش في دور الأندرتيكر.. أنا خايف القى حتفي على يد محمد لطفي".



رامز جلال لمحمد شاهين عن سبب عدم زواجه: مفيش ست هتقدر تستحملك.. فيديو

ووجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنان محمد شاهين، عن سبب عدم زواجه حتى الآن، معلقا بأن هناك من يردد: "إن مفيش ست هتقدر تستحملك"، ليرد الفنان محمد شاهين، قائلا: "يمكن".



رامز جلال عن محمد شاهين ومحمد لطفي: نفسيتهم حمضانة وشايلة من بعض

وعلق الفنان رامز جلال، على الخلاف بين الفنان محمد لطفي، والفنان محمد شاهين، قائلا: "بينهم خناقة مالهاش لازمة".

وتابع: "الخلاف بينهم بدأ مع بداية محمد شاهين قبل سنوات.. ونفسيتهم حمضانة وشايلة من بعض".



انهيار وصراخ محمد شاهين في برنامج "رامز جاب من الآخر".. فيديو

وفي فقرة "الأوضة السودة"، انتاب محمد شاهين الخوف والرعب وظل يصرخ بعدما شاهد الكلب "نيوتن"، وحاول الهرب والركض منه، مستغيثا برامز جلال قائلا: "قلبي هيقع يا رامز، حرام عليك".

