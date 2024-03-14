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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار وصراخ محمد شاهين في برنامج "رامز جاب من الآخر".. فيديو

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفا الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.

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رامز جاب من الآخر.. محمد لطفي: البنطلون بيقع غلط كده.. فيديو

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محمد لطفي يكشف سر خلافه مع محمد شاهين في رامز جاب من الآخر


وفي فقرة "الأوضة السودة"، انتاب محمد شاهين الخوف والرعب وظل يصرخ بعدما شاهد الكلب "نيوتن"، وحاول الهرب والركض منه، مستغيثا برامز جلال قائلا: "قلبي هيقع يا رامز، حرام عليك".



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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