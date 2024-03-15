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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سر استجابة الدعاء سريعا.. 4 أمور اغتنمها في أول جمعة من رمضان

سر استجابة الدعاء
سر استجابة الدعاء سريعا

ما سر استجابة الدعاء سريعا، وكيف أكون مستجاب الدعاء؟، كثيرون ممن يرغبون في معرفة بيان كيف أكون مستجاب الدعاء؟، لا يعلمون أن الاستعجال ليس أمرًا محمودًا خاصة وأن في تأخر الإجابة إجابة خفية ولطف من الرحمن، ومع دخول أول جمعة من رمضان، نرصد من خلال علماء الأزهر جواب: كيف أكون مستجاب الدعاء؟

سر استجابة الدعاء سريعا

يقول الشيخ محمود السيد من علماء الأزهر في بيانه سر استجابة الدعاء سريعا : “لو بتشتكي هناك أعمال يكون منها:

1- الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن تدعوه سبحانه من قلبك، يقول النبى صلى الله عليه وسلم: ”ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه".

2- كذلك من الأمور التي تعجل بالإجابة اليقين بالاستجابة وأن الله سيحقق لك لقول النبي ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

3- تحري أوقات الإجابة.

4- لا تعجل بالجواب فادعوا الله وخذ بالأسباب وأترك تحقيق الأمر له سبحانه.

دعاء قضاء الحاجة أول جمعة في رمضان

اللهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي)

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله إنى أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

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