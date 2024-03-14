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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابا جه الحلقة 4 .. محمود البزاوي يورط أكرم حسني

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث المثيرة أبرزها ظهور الفنان محمود البزاوي كضيف شرف، حيث قام بدور صلاح ولديه 6 أطفال.


وتواصل صلاح مع إدارة بابا جه وأبلغ هشام بأن لديه طفلين ليتفاجأ بأن لديه 6 أطفال .

 

كما شهدت أحداث الحلقة كشف زياد لجودى ابنة هشام حقيقة تواجده عندهم.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

الطفل سليم مصطفي الفنان محمود البزاوى الفنان اكرم حسني سعدي جوهر مسلسل بابا جه محمود البزاوي ياسر الطوبجي

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