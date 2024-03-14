إجرام لا يتوقف.. بكري: رائحة الموت تخيم على قطاع غزة في رمضان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن غزة تستقبل شهر رمضان تحت القصف والجوع، مشيرا إلى أن رائحة الموت تخيم على القطاع المحاصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مشاهد الدمار موجودة والاجرام الإسرائيلي لا يتوقف، مؤكدا أن الغارات تضرب الصائمين حتى في اوقات الافطار والسحور.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت ارتفاع حصيلة الشهداء وصل إلى 31 الف و 270 شهيد واغلبهم من النساء والاطفال، إضافة إلى أكثر من 73 الف مصاب.

وأشار مصطفىى بكري إلى أن ملحمة الصمود الفلسطينية مستمرة، ولديهم ثقة كاملة في النصر على العدو الصهيوني.