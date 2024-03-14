مصطفى بكري: مصر والسعودية بلد واحد في القيم والأصالة والتعاون المشترك

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى إتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية إستراتيجية، وعلاقات أخوة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر والسعودية بلد واحد في القيم والأصالة والتعاون المشترك بينهما، مؤكدا أن كل العرب على قلب رجل واحد ويواجهون تحديات واحدة خاصة فيما يحدث في غزة.

وتابع مصطفى بكري، أن الدول العربية تسعى لتوحيد الموقف لوقف العداون على غزة وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.