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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي عهد السعودية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم.

 

وقد أعرب الرئيس عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن جانبه ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة، معرباً عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية.

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