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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: سم العقرب يحتوي على أكثر من 200 مركب كيميائي

عقرب
عقرب

اثار مسلسل صيد العقارب ملف تربية العقارب والصناعات المنبثقه منها.

وقال محمد عبد الرحمن أستاذ السموم بكلية العلوم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الاولى" أن نقطة سم العقرب تحتوي على أكثر من 200 مركب كيميائي.

 وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن الفترة الاخيرة انتشرت ظاهرة استخلاص وتجارة السموم من الحيوانات السامة.

 وأوضح الدكتور محمد عبد الرحمن بالنسبة للعقارب في مصر فيوجد منها 24 نوع مختلف تتدرج سمومها.

استخلاص

وأشار الدكتور محمد عبد الرحمن إلى أن التقدم العلمي ساهم في استخلاص سموم العقارب وإعاده تصنيعها في بعض الادوية.

الحيوان التقدم العلمي الصناعات العقارب القناة الأولى برنامج التاسعة

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