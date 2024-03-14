طبيب: سم العقرب يحتوي على أكثر من 200 مركب كيميائي

اثار مسلسل صيد العقارب ملف تربية العقارب والصناعات المنبثقه منها.

وقال محمد عبد الرحمن أستاذ السموم بكلية العلوم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الاولى" أن نقطة سم العقرب تحتوي على أكثر من 200 مركب كيميائي.

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن الفترة الاخيرة انتشرت ظاهرة استخلاص وتجارة السموم من الحيوانات السامة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحمن بالنسبة للعقارب في مصر فيوجد منها 24 نوع مختلف تتدرج سمومها.

استخلاص

وأشار الدكتور محمد عبد الرحمن إلى أن التقدم العلمي ساهم في استخلاص سموم العقارب وإعاده تصنيعها في بعض الادوية.