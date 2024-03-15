الطبيب المعالج لأحمد رفعت: الحالة مبشرة.. ودرجة الوعي مقبولة

أكد الدكتور عمرو عثمان، الطبيب المُعالج لأحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر، أنه مازال على جهاز التنفس الصناعي.

وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "درجة وعي أحمد رفعت مقبولة إلى حد ما حتى الآن وهذا أمر مطمئن، وسنعيد الأشعة مرة أخرى لكي نطمئن عليه خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "لا توجد مشاكل في الأشعات الأولية التى أجراها اللاعب حتى الآن والأمر مُبشر للغاية، وسيكون هناك تقييم واضح للحالة".

وتابع: "هناك أعضاء داخل جسم أحمد رفعت تأثرت بسبب توقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف، وهذا الأمر أثر على الكلى".