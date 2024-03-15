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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيارة سعر توريد القمح يوفر العملة الصعبة ويحقق مخزونا آمنا

قمح
قمح

قال محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد اردب القمح المحلي إلى 2000 جنيه، يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزونا استراتيجيا آمنا.

 

وأشاد البرعي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفلاح المصري ، حيث شهدت الفترة الحالية اهتمام غير مسبوق  لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل ، لافتا إلى أن تلك الزيادات المتتالية و التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمرا هاما يساعد الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.

 


وطالب البرعي من الحكومة الاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والتوسع أيضاً فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه .

 

وأضاف أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.

 


ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.

محمود البرعي مجلس النواب الحكومة المحاصيل الاستراتيجية

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