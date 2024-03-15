عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع اليوم لمناقشة رد حماس على صفقة التبادل.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز حول مقترح حماس، وقالت إن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف فلسطيني.

وتابعت رويترز حول مقترح حماس أنه يتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى.

ولفتت إلى أنه يتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى ويتم الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية.