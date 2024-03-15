المتهم بقـ.تل مدير كافتيريا مستشفى التجمع الخامس يمثل جريمته..تفاصيل

اصطحبت الأجهزة الأمنية، المتهم بقتل مدير كافتيريا داخل مستشفى بالتجمع الخامس لتمثيل جريمته للوقوف على ملابسات الواقعة تحرر محضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة تفيد استقبالها شاب مصاب بعدة طعنات وتم إيداعه في غرفة العمليات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وكلفت بإجراء تحريات المباحث وتبين أن المجني عليه يعمل مدير كافتيريا في مستشفى بالقاهرة الجديدة وأثناء عمله نشب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص في العمل.

واوضحت التحريات، أن المتهم أمسك سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسده أسفر عن مقتله وفر هارباً، باجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم يعمل ايضا في المستشفي وتم ضبطه وبحوزته السلاح.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

و قررت النيابة، حبس المتهم بقتل زميله مديره في العمل، 4 أيام على ذمة التحقيقات