انطلاق حملة لضبط النباشين والتكاتك والعربات السائرة عكس الاتجاه بالقليوبية

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعه، بجولة تفقدية بمدينة الخصوص واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.



وشملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص ومحور الخصوص ، وشارع ١٥مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمه .

كما شملت الجولة المرور بشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص،وطريق شركات البترول موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.



واستكمل المحافظ الجوله بتفقد شارع 15 مايو بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمه لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.



وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .



كما شدد علي شن حملة لضبط النباشين وايضاً التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.



واختتم المحافظ الجوله بتفقد محيط المنطقه الاستثماريه بمدينة بنهاموجها بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وزراعه أشجار بديله للأشجار المتهالكه ودهان البلدورات بمحيط الحديقه وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة الاستثماريه.

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