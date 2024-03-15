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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجباري الحلقة 5.. أزمة جديدة تلحق بـ أحمد داش وعصام عمر

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة  الخامسة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.


شهدت أحداث الحلقة طلب علي "عصام عمر"  من قِبل شقيقه حسين "أحمد داش " للابتعاد عن قضية قتل والدهما، إلا أن حسين رفض ذلك بشدة وأصر على  مساعدته.

 

وقام علي  "عصام عمر" وحسين "أحمد داش"  بتفتيش منزليهما بحثًا عن أي أدلة تتعلق بوالدهما وقد ترتبط بالمحامي مجدي حشيش، ولكنهما لم يجدا أي شيء ذو صلة.

 

كما شهدت أحداث الحلقة اجتماع صابرين مع بسمة للحديث عن الميراث، حيث شرحت بسمة لصابرين كيف تعرفت على زوجها.

 

تعرض حسين وعلي لصدمة جديدة عندما توجهت مجموعة من الأشخاص المجهولين إلى منزل كل منهما.
 

وعندما وصل  حسين إلى شقته وعلي إلى شقته، فوجئا بتشوه حالة الشقتين وعثرا على ورقة مكتوب عليها " هات الحاجات أحسنلك".

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it. 

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفنان عصام عمر الفنان احمد داش رشدي الشامي مسلسل مسار اجباري

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