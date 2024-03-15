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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة حلمي بكر على صفيح ساخن| مصطفى كامل يخرج عن صمته.. وأرملة الموسيقار تعلق

حلمي بكر
حلمي بكر

نفى الفنان مصطفى كامل، أن يكون قد باع أو فرط في قضية الملحن الراحل حلمي بكر، قائلا: "عيب عليكي يا بسمة! أبيع إيه؟! لكن القضية في يد صاحبها، وهم ابنه وأسرته".

حلمي بكر 


أزمة الملحن حلمي بكر 
 

أضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "أنأى بنفسي عن هذا الأمر، فهناك صاحب أصيل للقضية، وهو ابنه وأسرته وأشقائه، وعندما يُطلب منا أمر ما فإننا سنتدخل".


أبن حلمي بكر 
 

وقال كامل، إنه رفض التدخل في مشكلة وأزمة الموسيقار الراحل حلمي بكر قبل فترة من وفاته، حتى تدخلت الفنانة نادية مصطفى وأصبحت تتواصل مع حلمي بكر.

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وتابع كامل،  أنه حضر "الدفنة" والجنازة والعزاء لكنه تعمد ألا يتدخل في شئون أسرة حلمي بكر، مضيفا: "في ناس كتير كانت غيرانة على حلمي أكثر من المقربين منه".

وأكمل: "إبنه هشام نزل متأخر على أبوة قبل الوفاة، رغم اني بلغته قبل الوفاة بثلاثة أيام وأصريت على نزوله عشان ينقذ الوضع، وفي الأخر سمعت أن هشام ابنه زار مصر قبل فترة من وفاة والده ولم يسأل عنه رغم كل ما يُقال عن إنه كان على مشارف الموت".

اختتم كامل حديثة، "من ناحية أخرى، قال لي هشام وقِيل لي من آخرين إن حلمي بكر انفصل عن والدة هشام منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وسافر خارج مصر بعد 4 سنوات من الانفصال ولم يحصل أي شيء منه، وهذا الأمر لم معانٍ كثيرة، فمن يريد الحنية من ابنه عليه أن يهتم به".

حلمي بكر 


أرملة حلمي بكر ترد على مصطفى كامل 
 

هاجمت السيدة سماح القرشي زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقية وذلك أثناء مقابلة لها في بودكاست "Restart" والذي تقدمه الإعلامية داليا المتبولي، وكشفت سماح القرشي عن هجوم مصطفى على المنزل.

وقالت سماح القرشي: جابوا ناس وهجموا على البيت وأنا موجودة وعندنا فيديوهات وصور بده، موضحة: مصطفى كامل ومعاه أفراد نفس العيلة اللي كانوا بيشهروا بالجثمان ومصطفى كامل زعيمهم وصدقيني عار على الفن إن مصطفى كامل ده يكون نقيب الموسيقيين.
ماذا قالت أرملة حلمي بكر المحامي الشهير 

وعن رأيها في موقف المحامي الشهير، قالت: مانعرفهوش ولا عمر جاب سيرته، وأتذكر كلمة قالها حلمي بكر أثناء النصب عليه في الفلوس وقولناله نجيبلك الاسم اللي قولتيه ده قالي يجيب الفلوس اللي عليه الأول.

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