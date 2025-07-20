الساحل الشمالي كلمة السر.. القصة الكاملة لأزمة أحمد فتوح

عاد الظهير الأيسر لنادي الزمالك، أحمد فتوح، إلى واجهة الجدل داخل أروقة القلعة البيضاء، حيث تصدر فتوح محركات البحث فما السبب؟.

القصة الكاملة لأزمة أحمد فتوح

أثار أحمد فتوح الجدل بعدما تم تداول مقطع فيديو يظهره في إحدى الحفلات الغنائية للفنان راغب علامة بالساحل الشمالي، وذلك في وقت يتغيب فيه عن معسكر الفريق المقام حاليا في العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الكروي 2025-2026.

ورغم أن اللاعب كان قد تقدم باعتذار للجهاز الفني، معللا غيابه بمرض عمه، إلا أن ظهوره في مناسبة عامة فتح باب التساؤلات مجددا حول التزامه وشفافية موقفه، خاصة في ظل تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الزمالك يوضح أسباب غياب اللاعب

من جانبه، أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن ما تم تداوله بشأن انقطاع فتوح عن المعسكر دون إذن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح في تصريحات رسمية للمركز الإعلامي بالنادي، أن اللاعب التحق بالمعسكر في بدايته، ثم حصل على إذن بالمغادرة بسبب ظروف عائلية طارئة تتعلق بمرض أحد أقاربه.

حادث سابق يعيد الساحل الشمالي للواجهة

عودة اسم فتوح للواجهة لم تكن مرتبطة فقط بغيابه عن المعسكر، بل باستدعاء ذاكرة واقعة سابقة، حين تورط اللاعب في حادث سير مميت يوم 11 أغسطس 2024، أثناء قيادته لسيارته في طريق العلمين بالساحل الشمالي، ما أدى إلى وفاة شخص كان قد صدمه عن طريق الخطأ.

وقد تم حينها التحفظ عليه وسيارته، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، حيث تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهم القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدر. وأظهرت التحريات تعاطيه لمادة الحشيش وقت الحادث.

عقوبات فورية من إدارة الزمالك

ردا على التطورات الأخيرة، قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بالتنسيق مع مدير الكرة عبد الناصر محمد، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على أحمد فتوح، مع إيقاف مستحقاته المالية وتحويله للتحقيق الداخلي بالنادي، بسبب مشاركته في حدث عام دون الحصول على إذن رسمي.

موقف اللاعب التعاقدي وأرقامه مع الزمالك

يرتبط فتوح بعقد مع الزمالك يمتد حتى 30 يونيو 2027، ولا يزال أمامه موسمان قبل نهاية التعاقد، وخلال مسيرته مع الفريق، خاض فتوح 179 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة.

كما ساهم في تتويج الزمالك بـ6 ألقاب، هي بطولتا دوري عام، و 3 بطولات كأس مصر، ولقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

