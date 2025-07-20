نجم الزمالك: «فتوح» أخطأ لكن ضد القضاء على مستقبله

أكد أحمد كمال، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه ضد فكرة القضاء على مستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن اللاعب بحاجة إلى طبيب نفسي لمعرفة الأزمات التي يمرّ بها.

وشدد كمال، خلال لقائه مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، على أنه لا يختلف أحد على موهبة أحمد فتوح الكروية، لكن عقليته ليست احترافية، وهو ما جعله عرضة للمشكلات والأزمات المتكررة.

وأضاف كمال: "أنا ضد فكرة ذبح أحمد فتوح كرويًا، لكني أؤيد الاستعانة بطبيب نفسي من قِبل مجلس إدارة الزمالك، والانفراد باللاعب لمعرفة ما يمر به من مشاكل وأزمات والعمل على حلّها، وليس عيبًا أن يخضع اللاعب للتأهيل النفسي".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن قرار تغريم أحمد فتوح مليون جنيه يُعد رسالة صريحة لأي خروج عن النص داخل الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، خاصة أنها غرامة مالية كبيرة.