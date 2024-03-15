حق عرب.. يمنى طولان تخطف الأنظار بمشهد قـ.تل والدتها وتتهم العوضي بشنـ.قها

خطفت الفنانه يمنى طولان الأنظار بتجسيدها لدور منى تاجرة الشنطة ابنة الداية حسنية فى مسلسل "حق عرب".

ومع تصاعد الأحداث باتهام منى لـ "عرب السويركي" بقتل والدتها الداية حسنية عندما عادت لشقتها لتجد والدتها مشنوقة ويقف أمامها عرب السويركي "أحمد العوضى" .

كما أشاد عدد كبير من متابعي "حق عرب " على مواقع التواصل الإجتماعي بآداء الفنانه يمنى طولان بمشهد إنهيارها على قتل والدتها واتهامها ل السوريكي بقتلها والذى من جانبه نفى التهمة عن نفسه وأنه ذهب للشقة كي يعطيها هاتفها المحمول بعد اصلاحة لها.



وتخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، محمد أحمد ماهر ،يمنى طولان،احمد عبد الله .. وعدد من المواهب الشابة وهو تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتاليه حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى..وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الاطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.

يمنى طولان خريجه كليه الاداب قسم إعلام و تنتمى لعائلة اعلاميه