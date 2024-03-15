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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا تضرب "أضعف النقاط" في روسيا بطائرات بدون طيار

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، إن أوكرانيا حددت "أضعف نقاط" روسيا بالنسبة لهجمات الطائرات بدون طيار في المستقبل.

أضاف زيلينسكي أنه تم تحديد "أضعف نقاط" الجيش الروسي خلال الاجتماع وستستهدفها القوات الأوكرانية لإحداث "أخطر الأضرار"، مشيرا إلى أنه "كلما زادت خسائر روسيا، وكلما ارتفع ثمن عدوانها، كلما اقتربت النهاية العادلة لهذه الحرب"، بحسب ما أوردته موقع "كييف إندبنتدنت".

وتابع زيلينسكي "أنه التقى بممثلي صناعة الدفاع والحكومة ومؤسسات أخرى لمناقشة إنتاج الطائرات بدون طيار المتقدمة تقنيًا للعمليات القتالية المستقبلية".

وقال زيلينسكي: "لدينا مثل هذه الأنواع من الأسلحة في أوكرانيا، لكن يجب أن تكون ذات مدى أطول، وأكثر كتلة، وأكثر قوة"، مضيفًا أنه لا ينبغي ترك أي من الهجمات الروسية "دون رد".

وعقد الاجتماع بين زيلينسكي والقيادة العليا وسط أنباء عن إطلاق روسيا صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم على أوديسا في 15 مارس وأدى الهجوم الروسي إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين.

كما هاجمت روسيا أوديسا في 5 مارس أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقال زيلينسكي إن الصاروخ سقط على مسافة 300-400 متر من القادة.

وأضاف زيلينسكي عبر قناته على منصة تيليجرام إنه التقى بالقائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، ونائب القائد العام فاديم سوخاريفسكي، ورئيس الأركان العامة أناتولي بارهيليفيتش، ووزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، ورئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف لمناقشة المزيد من الإجراءات في القتال ضد روسيا.

طائرات بدون طيار روسيا أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الجيش الروسى

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