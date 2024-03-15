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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابا جه الحلقة 5.. ابنة أكرم حسنى تكشفه

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث المثيرة أبرزها حدوث  مشكلة جديدة بين أكرم حسني "هشام" وزوجته نسرين أمين "ولاء" بعد اكتشاف كذبه بشأن عمله على سيارتهما .

كما شهدت أحداث الحلقة اكتشاف "جودي" بكشف ذهابه لزياد" سليم مصطفى "وهددته بكشف الأمر لوالدته “ولاء” نسرين أمين.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

 

اكرم حسني الفنان اكرم حسني الطفل سليم مصطفي سليم مصطفى ياسر الطوبجي مسلسل بابا جه

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